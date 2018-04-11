Дамаск не удивлен «безрассудной эскалацией» со стороны США

"Эта бездумная эскалация со стороны США неудивительна, так как она исходит от страны, которая спонсировала и все еще спонсирует терроризм в Сирии", — заявил источник.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, РФ стоит подготовиться, потому что ракеты будут «хорошие, новые и „умные“.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.