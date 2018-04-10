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Елизавета II сравнила Дональда Трампа с вертолётом
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Елизавета II сравнила Дональда Трампа с вертолётом 

Авторадио 1 час назад
По словам королевы Великобритании, речь американского президента очень напоминает ей шум винтокрылых машин. Эпизод произошёл во время записи документального фильма «Зелёная планета королевы», который рассказывает о планах монарха по защите и созданию лесов. Елизавета II прогуливалась с телеведущим в саду Букингемского дворца, когда внезапно их прервал звук пролетающего мимо вертолёта. — Почему они вечно кружат и кружат, пока ты говоришь? Звучит как Дональд Трамп. Или как Обама, — отметила раздражённая королева.
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