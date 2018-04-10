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Трамп заявил о наличии у США множества военных вариантов в Сирии
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Трамп заявил о наличии у США множества военных вариантов в Сирии 

BFM.RU 19 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума, решение об этом будет вскоре принято. Такое объявление американский лидер сделал в понедельник на встрече с военачальниками страны, передает ТАСС.
«У нас много вариантов в военном плане, и мы сообщим вам очень скоро», — сказал он. Кроме того, США сейчас пытаются окончательно определить, кто именно стоит за якобы произошедшей химатакой в Думе.
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