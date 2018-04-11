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Трамп объяснил сложности в отношениях с Россией
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Трамп объяснил сложности в отношениях с Россией 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что трудности в отношениях с Россией связаны с расследованием предполагаемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом он написал в твиттере.
"Многие трудности с Россией спровоцированы фейковым и коррумпированным расследованием, возглавляемым сторонниками демократов или людьми, работавшими на (Барака) Обаму", — написал Трамп.
По словам Трампа, сговора его предвыборного штаба с Россией не было.
Ранее Трамп с своем твиттере призвал Россию приготовиться к тому, что США нанесут ракетные удары по Сирии.
После этого он заявил, что России необходима поддержка США.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что от твитов Трампа мир приходит в ужас.
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 Ещё 20 источников 
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