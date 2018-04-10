NYT: спецпрокурор США заинтересовался пожертвованием украинского олигарха фонду Трампа

По их данным, речь идет о документах, которые группа компаний Trump Organization ранее в этом году предоставила по запросу спецпрокурора. Среди документов есть подтверждение того, что в сентябре 2015 года Пинчук пожертвовал фонду Трампа $150 тыс. за его 20-минутное выступление по видеосвязи перед участниками форума в Киеве. По данным издания, Пинчук, являющийся зятем второго президента Украины Леонида Кучмы , с 2006 года пожертвовал более $13 млн долларов в фонд Билла и Хиллари Клинтон

Добровольные пожертвования со стороны Пинчука «вызывают любопытство, потому что направляются во время предвыборной кампании, исходят от иностранного гражданина и похожи на попытку приобрести влияние», приводит газета мнение бывшего эксперта службы налоговых сборов США Маркуса Оунса. Он назвал пожертвование «необычно большой суммой денег за столь короткое выступление» Трампа.

Как пишет издание, Трамп подвергался критике за то, что использовал средства в благотворительном фонде для личных целей. В 2007 году магнат за $20 тыс. из фонда купил свой портрет.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые им посты в Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. Он также решил консолидировать все его компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его сыновьями.