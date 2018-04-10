США рассматривают все возможные действия против Сирии

"Президент ясно сказал, что работаем с нашими союзниками и партнерами, нашей командой по национальной безопасности, и рассматриваем все возможности. Все возможности рассматриваются, но я не буду забегать вперед", — сказала Сандерс.

Ранее Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в отместку за возможное применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.

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