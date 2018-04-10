США рассматривают все возможные действия против Сирии 

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. США рассматривают «все возможности» действий против Сирии, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
"Президент ясно сказал, что работаем с нашими союзниками и партнерами, нашей командой по национальной безопасности, и рассматриваем все возможности. Все возможности рассматриваются, но я не буду забегать вперед", — сказала Сандерс.
Ранее Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в отместку за возможное применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.
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