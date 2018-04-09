Эксперт прокомментировал возможное введение США антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии

«Не существует критерия «за что вводить санкции». Критерий только один — не ослаблять механизм и постоянно наращивать усилия… Штаты используют все возможности для того, чтобы сделать из России страну изгоя. Не получится, но усилия будут предприниматься серьёзные. Предлог абсолютно не важен — будь это дело Скрипалей, химическое оружие или абсолютно правовой механизм возврата Крыма . Задача одна — делать так, чтобы Россия находилась под давлением. Поэтому изобретение новых и новых фактов — вопрос времени», — сказал он.

Судаков также обратил внимание на то, что нынешнее окружение президента США будет способствовать продвижению агрессивной политики по отношению к России.

«Сейчас очень многие исследователи, в том числе и в Штатах, советники нынешнего президента, такие, как (советник президента США по национальной безопасности. — RT) Джон Болтон , полагают, что если США не сделают всё, чтобы уничтожить Россию, второго шанса не будет. У Болтона в Белом Доме сейчас будет одна роль — находить максимально уязвимые точки России и наносить по ним удары. Этот человек — классический ястреб», — подытожил эксперт.

Ранее появились данные о якобы погибших и пострадавших вследствие проведения неподтверждённых химических атак в сирийском городе Дума