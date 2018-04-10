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Reuters: Трамп сообщил о множестве военных вариантов действий в связи с ситуацией в Сирии
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Reuters: Трамп сообщил о множестве военных вариантов действий в связи с ситуацией в Сирии 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Трамп заявил, что существует множество военных вариантов действий в связи с ситуацией в Сирии — Рейтер.
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