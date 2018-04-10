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И.о. госсекретаря США обсудил с Борисом Джонсоном ответ на «химатаку» в САР
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И.о. госсекретаря США обсудил с Борисом Джонсоном ответ на «химатаку» в САР 

РИА Новости 16 минут назад
РИА НОВОСТИ И. О. ГОССЕКРЕТАРЯ США ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ МИД БРИТАНИИ ВОЗМОЖНЫЙ ОТВЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА НА «ХИМАТАКУ» В СИРИЙСКОМ ГОРОДЕ ДУМА — ГОСДЕП
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