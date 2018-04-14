В Сирии заявили, что страны Запада ударили по исследовательскому центру

ДАМАСК , 14 апр — РИА Новости . Западные страны нанесли в Сирии удар не по военному объекту, а по исследовательскому центру, заявил РИА Новости депутат народного совета Сирии Маха Шбиб.

"Они ударили по гражданскому объекту. Это не военный объект. Атаковали исследовательский центр", — сказал он.

По словам депутата, «агрессия со стороны трех государств никак не повлияет на реалии происходящего на земле, а также на политической арене», потому что «война против Сирии и так продолжается», а «сирийский народ явно победил».

"Сирия подвергается агрессии на протяжении 7 лет. И мы продолжаем стоять. Ни (президент США Дональд) Трамп, ни какие-либо страны не смогли сломать сирийский народ", — отметил сирийский депутат.

Он также добавил, что сирийские ПВО показали, что «могут давать отпор» крылатым ракетам.