В Сирии заявили, что страны Запада ударили по исследовательскому центру 

ДАМАСК, 14 апр — РИА Новости. Западные страны нанесли в Сирии удар не по военному объекту, а по исследовательскому центру, заявил РИА Новости депутат народного совета Сирии Маха Шбиб.
"Они ударили по гражданскому объекту. Это не военный объект. Атаковали исследовательский центр", — сказал он.
По словам депутата, «агрессия со стороны трех государств никак не повлияет на реалии происходящего на земле, а также на политической арене», потому что «война против Сирии и так продолжается», а «сирийский народ явно победил».
"Сирия подвергается агрессии на протяжении 7 лет. И мы продолжаем стоять. Ни (президент США Дональд) Трамп, ни какие-либо страны не смогли сломать сирийский народ", — отметил сирийский депутат.
Он также добавил, что сирийские ПВО показали, что «могут давать отпор» крылатым ракетам.