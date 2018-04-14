Мэттис рассказал о целях удара США по Сирии

"Ранее сегодня президент (США Дональд) Трамп приказал совместно с нашими союзниками уничтожить предприятия по разработке химоружия … Мы нанесли удары по таким объектам", — заявил Мэттис на брифинге.

"В прошлом году режим Асада не принял сигнал. В этот раз мы с нашими союзниками ударили мощнее. Мы послали сигнал Асаду и его подчиненным-убийцам, что они не должны совершать еще одну химатаку, за которую понесут ответственность", — сказал министр.

Он добавил, что по этим объектам наносятся «высокоточные удары» с целью предотвратить жертвы среди мирного населения.

Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи «пострадавшим» в результате «химической атаки» в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

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