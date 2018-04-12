Экс-советник госдепа: США и Россия смогут избежать столкновений в Сирии

"Как бывший военный могу сказать, что каждый раз, когда события начинают развиваться как «бах-бах!» — есть риск. Я не знаю ни одной военной операции, которая бы на 100% шла по плану. Я думаю, что и США, и Россия сделают все, чтобы избежать прямой конфронтации", — заявил Хоф РИА Новости.

Он отметил, что США и Россия преследуют в Сирии разные цели, но в целом между сторонами «сохраняется уровень профессионального сотрудничества».

"Это (сотрудничество) будет подвергнуто испытанию, но по моим ощущениям, это испытание будет пройдено", — добавил эксперт.

Ранее в среду Хоф, выступая в Атлантическом совете, не исключил, что США могут нанести ракетный удар по Сирии уже в ближайшие часы.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявлял, что в течение двух дней примет решение об ответных действиях на предполагаемую химатаку в сирийской Думе , ответственность за которую Вашингтон уже возложил на официальный Дамаск . В настоящее время США проводят консультации со своими союзниками, прежде всего Великобританией Францией и, по данным СМИ, военная операция против Сирии пока отложена, но не отменена.

Кроме того, обстановку накалили заявления Трампа в Twitter в ответ на сообщения о том, что Россия готова сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, России стоит «приготовиться, потому что ракеты прилетят», и они будут «хорошие, новые и „умные“.

С 2015 года между российскими и американскими военными в Сирии действуют так называемые каналы по предотвращению конфликтов, в Пентагоне заявляли, что эти каналы связи действуют эффективно.

Хоф — кадровый военный, ветеран войны во Вьетнаме , служил на различных должностях в министерстве обороны США, в том числе на Ближнем Востоке, специализируется на Ливане , Сирии и Израиле . В 2009 году начал работать в госдепартаменте США, в 2012 году был назначен на должность специального советника госдепартамента по переходному периоду в Сирии.

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