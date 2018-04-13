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CNBC назвал восемь потенциальных целей ударов США в Сирии
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CNBC назвал восемь потенциальных целей ударов США в Сирии 

Rambler News Service 19 часов назад
Фото: © РИА Новости / ВМС США
США рассматривают восемь объектов в качестве потенциальных целей американских авиаударов в Сирии, сообщает CNBC со ссылкой на источник.
По его словам, в список объектов входят два аэродрома, исследовательский центр и завод, на котором может производиться химическое оружие.
Источник телеканала также добавил, что сирийские военные перебросили значительное количество своих самолетов на аэродромы, которые контролирует Россия, «в надежде на то, что Вашингтон не станет наносить по ним удар».
Ранее NBCNews со ссылкой на официального представителя Белого дома Сару Сандерс сообщало, что по итогам встречи президента США Дональда Трампа с советниками по национальной безопасности, посвященной ответу США на предполагаемую химатаку в Сирии, «окончательного решения принято не было».
11 апреля президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что США нанесут удар по Сирии «умными» ракетами, призвав Россию приготовиться к такому развитию событий. 12 апреля Трамп написал, что он не объявлял дату удара по Сирии, и что мир должен поблагодарить США за то, что они выполнили «огромную работу» по освобождению Ближнего Востока от ИГ (террористическая организация, запрещена в России).
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