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Постпред Сирии в ООН обвинил Запад в дезинформации и втягивании СБ в кризис
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Постпред Сирии в ООН обвинил Запад в дезинформации и втягивании СБ в кризис 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 360tv.ru
ООН, 10 апр — РИА Новости. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари обвинил США, Великобританию и Францию в проведении встречи на основе сфабрикованной информации и втягивании членов СБ в кризис. Об этом он заявил, выступая в понедельник на СБ ООН.
"США, Великобритания и Франция с такой готовностью проводят одну встречу за другой, основанные на сфабрикованной информации. Это часть глубокого кризиса, которому мы стали свидетелями. И они хотят вовлечь в этот кризис другие страны-члены СБ ООН", — сказал он.
По мнению Джаафари, эти три страны проводят сессию СБ ООН, посвященную инциденту 7 апреля в сирийской Думе, для поддержки террористов и препятствия заключения соглашения по Думе, однако они опоздали.
Во время выступления Джаафари постпред США при ООН Ники Хейли покинула зал Совбеза вместе со своей делегацией.
Запад обвиняет Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.
В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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