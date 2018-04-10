Постпред Сирии в ООН обвинил Запад в дезинформации и втягивании СБ в кризис

"США, Великобритания и Франция с такой готовностью проводят одну встречу за другой, основанные на сфабрикованной информации. Это часть глубокого кризиса, которому мы стали свидетелями. И они хотят вовлечь в этот кризис другие страны-члены СБ ООН", — сказал он.

По мнению Джаафари, эти три страны проводят сессию СБ ООН, посвященную инциденту 7 апреля в сирийской Думе , для поддержки террористов и препятствия заключения соглашения по Думе, однако они опоздали.

Во время выступления Джаафари постпред США при ООН Ники Хейли покинула зал Совбеза вместе со своей делегацией.

Запад обвиняет Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

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