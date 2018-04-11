AP: США, Великобритания и Франция не смогли принять общее решение об ударе по Сирии

По его данным, президент США Дональд Трамп провел консультации с представителями Великобритании и Франции о возможном совместном ответе на предполагаемую химическую атаку в Сирии. Они обсудили возможность нанесения военного удара уже в конце этой недели. Однако, по сообщению агентства, ни один из лидеров трех государств не принял окончательного решения.

Сообщается, что страны рассмотрели вариант, при котором военную кампанию возглавит Франция, а не США. Предполагается, что военная операция должна подчеркнуть международное единство в вопросах запрещения применения химоружия и противостоять «политической и военной поддержке», оказываемой Сирии со стороны России Ирана . По данным агентства, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция, США и Великобритания сообщат об окончательном решении в ближайшие дни. Французский лидер призвал к «сильному и совместному ответу».

Совет Безопасности (СБ) ООН во вторник последовательно проводил голосование по трем проектам резолюций, предусматривающих проведение расследования предполагаемого применения химического оружия в Сирии, и ни одна из них не получила одобрения. Как отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя , США, заняв неконструктивную позицию, «хотят оправдать применение силы в Сирии».

Угрозы удара по Сирии

В понедельник Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска . Как сообщил во вторник в интервью телеканалу Euronews постпред России при ЕС Владимир Чижов, Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях возможного удара США по Сирии, если в ходе такой операции пострадают российские граждане. Этот сигнал был передан «как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным», уточнил российский дипломат.

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.