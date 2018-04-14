В Берлине раскритиковали силовые действия Трампа в Сирии

Действия западной коалиции в Сирии способствуют «дальнейшей военной эскалации», заявила председатель партии «зеленых» Аннаелена Баэрбок. По ее словам, Евросоюз должен выработать ясную стратегию в отношении Сирии. Поэтому руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини должна организовать соответствующую встречу на уровне глав-государств ЕС.

По оценкам официального представителя партии ХДС по внешней политике Юргена Хардта , мир в Сирии может быть установлен только за столом переговоров. Теперь это будет сделать труднее, так как после бомбардировки Дамаска отношения между Вашингтоном, Лондоном и Парижем обострились.

Лидер партии СвДП Кристиан Линднер считает, что Вашингтон не имеет четкой стратегии по Сирии. «Встает вопрос о том, существует ли единая точка зрения в администрации господина Трампа», — сомневается он. Политик уверен, что военный удар не разрядит ситуацию в Сирии, а лишь еще более накалит ее.

Серьезную озабоченность вызывают провокации Трампа в адрес России , заявил в свою очередь заместитель председателя фракции СвДП в бундестаге Александр Ламбсдорф. «Поразительно, какую недостаточную серьезность демонстрирует американский президент, являющийся главнокомандующим сильнейшей армией мира», — цитирует политика газета Rheinische Post.