У Франции есть множество вариантов для военного ответа на применение химоружия в Сирии 

Предположения о химических атаках сирийского режима, угрозы ответного удара со стороны США и Франции. Все это похоже на дежавю. В 2013 году Париж и Вашингтон уже собирались бомбить Асада, прежде чем Барак Обама, наконец, не принял решение все отложить. Сегодня военная ситуация уже не такая как была раньше, что осложняет планы Запада. «Русских сейчас гораздо больше в Сирии, они развернули более серьезные системы ПВО, такие как ЗРК С-300 и С-400. Они охватывают очень большую территорию, которая выходит за пределы Сирии », — говорит Корентен Брюстлен (Corentin Brustlein), директор Центра изучения безопасности Французского института международных отношений.
Все помнят, как 10 февраля был сбит израильский F-16 после атаки на сирийскую авиабазу. Расследование пришло к выводу, что это была «ошибка» пилота, и предпочло на этом закончить свою миссию вместо того, чтобы защищаться, но остаются вопросы кому принадлежали ракеты — России или Сирии. По сообщениям Министерства обороны России, в ходе израильского авиаудара по тем же объектам в воскресенье вечером пять из восьми ракет были перехвачены. К этому утверждению нужно относиться с осторожностью, но оно, тем не менее, свидетельствует о желании Москвы сделать сирийское небо неуязвимым и сообщить об этом всему миру. Главный вопрос: «Российские и сирийские ЗРК образуют единое целое? Если нет, то существуют реальные возможности для ударов».
Из всех сценариев, предусмотренных Парижем, наиболее вероятным представляется отправка истребителей-бомбардировщиков Rafale, с ракетами SCALP на борту. Их дальность, превышающая 250 км, позволяет пилотам оставаться вне досягаемости ПВО Сирии. Откуда вылетит Rafale? У Франции есть две относительно близкие к Сирии базы: одна в Иордании, используемая для войны против ИГ (террористическая организация запрещена в РФ — прим. ред.), а другая — в ОАЭ. Однако для вылета требуется согласие обеих стран.
Тем временем авианосец Шарль-де-Голль (Charles-de-Gaulle), стоит на ремонте в сухом доке в Тулоне, который продлится несколько месяцев. Остается вариант вылета из Франции, но это потребует нескольких заправок в полете, что означает гораздо более сложную и долгую операцию. Особенно, если Франция хочет действовать в одиночку. В марте Эммануэль Макрон смело заявил, что Франция способна «автономно наносить направленные» удары по режиму.
С точки зрения эффективности, франко-американский налет упростит задачу французов и увеличит шансы на достижение цели. «Американские подводные лодки могут стрелять крылатыми ракетами с дальностью, превышающей SCALP. Они также могут пустить в ход самолеты электронной разведки, чтобы создать помехи, даже если они не уверены, что такая технология сработает на С-400 », — добавляет Корентен Брюстлен. Массированная бомбардировка, позволит «нейтрализовать» и обойти защиту.
Непонятно какой будет реакция России в случае совместного удара Франции и США. Во время налета США в апреле 2017 года Москва была предупреждена и своевременно отвела свои войска.