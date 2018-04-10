У Франции есть множество вариантов для военного ответа на применение химоружия в Сирии

Предположения о химических атаках сирийского режима, угрозы ответного удара со стороны США Франции . Все это похоже на дежавю. В 2013 году Париж и Вашингтон уже собирались бомбить Асада, прежде чем Барак Обама , наконец, не принял решение все отложить. Сегодня военная ситуация уже не такая как была раньше, что осложняет планы Запада. «Русских сейчас гораздо больше в Сирии , они развернули более серьезные системы ПВО, такие как ЗРК С-300 и С-400. Они охватывают очень большую территорию, которая выходит за пределы Сирии », — говорит Корентен Брюстлен (Corentin Brustlein), директор Центра изучения безопасности Французского института международных отношений.

Все помнят, как 10 февраля был сбит израильский F-16 после атаки на сирийскую авиабазу. Расследование пришло к выводу, что это была «ошибка» пилота, и предпочло на этом закончить свою миссию вместо того, чтобы защищаться, но остаются вопросы кому принадлежали ракеты — России или Сирии. По сообщениям Министерства обороны России , в ходе израильского авиаудара по тем же объектам в воскресенье вечером пять из восьми ракет были перехвачены. К этому утверждению нужно относиться с осторожностью, но оно, тем не менее, свидетельствует о желании Москвы сделать сирийское небо неуязвимым и сообщить об этом всему миру. Главный вопрос: «Российские и сирийские ЗРК образуют единое целое? Если нет, то существуют реальные возможности для ударов».

Из всех сценариев, предусмотренных Парижем, наиболее вероятным представляется отправка истребителей-бомбардировщиков Rafale, с ракетами SCALP на борту. Их дальность, превышающая 250 км, позволяет пилотам оставаться вне досягаемости ПВО Сирии. Откуда вылетит Rafale? У Франции есть две относительно близкие к Сирии базы: одна в Иордании , используемая для войны против ИГ (террористическая организация запрещена в РФ — прим. ред.), а другая — в ОАЭ . Однако для вылета требуется согласие обеих стран.

Тем временем авианосец Шарль-де-Голль (Charles-de-Gaulle), стоит на ремонте в сухом доке в Тулоне , который продлится несколько месяцев. Остается вариант вылета из Франции, но это потребует нескольких заправок в полете, что означает гораздо более сложную и долгую операцию. Особенно, если Франция хочет действовать в одиночку. В марте Эммануэль Макрон смело заявил, что Франция способна «автономно наносить направленные» удары по режиму.

С точки зрения эффективности, франко-американский налет упростит задачу французов и увеличит шансы на достижение цели. «Американские подводные лодки могут стрелять крылатыми ракетами с дальностью, превышающей SCALP. Они также могут пустить в ход самолеты электронной разведки, чтобы создать помехи, даже если они не уверены, что такая технология сработает на С-400 », — добавляет Корентен Брюстлен. Массированная бомбардировка, позволит «нейтрализовать» и обойти защиту.

Непонятно какой будет реакция России в случае совместного удара Франции и США. Во время налета США в апреле 2017 года Москва была предупреждена и своевременно отвела свои войска.