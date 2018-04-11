Мэй отказала Трампу в проведении совместной военной кампании в Сирии − СМИ 

Британский премьер-министр Тереза Мэй во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом отказала в проведении совместной военной кампании в Сирии, подчеркнув, что сперва Великобритании нужно иметь больше доказательств предполагаемой химической атаки в Думе. Об этом пишет The Times.
По информации издания, «Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии». Как сообщает издание, Мэй ответила отказом на предложение Трампа принять участие в «быстрой расплате».
9 апреля президент США пообещал принять решение о нанесении удара по Сирии в течение 24–48 часов. Поводом для эскалации напряженности стали события в сирийском городе Дума, где, по утверждению США, сирийские правительственные войска якобы применили химическое оружие.
Накануне также стало известно, что ударная группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправится к берегам Сирии 11 апреля. При этом в Пентагоне заявили, что этот морской поход носит плановый характер.