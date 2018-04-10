Пушков ответил на слова Порошенко о транзите газа через Украину 

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Украине не следует надеяться на увеличение транзита газа из России в Европу, считает сенатор Алексей Пушков.
"После 2019 прокачка газа через Украину будет сокращена в 6-8 раз. Им бы молиться о сохранении минимального транзита, об увеличении речи нет", — написал Пушков в своем Twitter.
Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил европейским партнерам принять участие в модернизации украинского трубопровода вместо того, чтобы инвестировать в «Северный поток — 2».
Сенатор Алексей Пушков, комментируя эти заявления, отметил, что украинский лидер так дискредитировал свою страну как транзитера, что Европа уже не хочет зависеть от ее непредсказуемости и конфликтности.
"Порошенко призвал увеличить (?!) транзит газа через Украину. Да он спит наяву! Поезд ушел, если он не заметил; станцию Украина он уже миновал", — заявил сенатор.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что транзит российского газа через Украину после ввода в строй газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» сократится до 10-15 миллиардов кубометров в год. В 2017 году транзит голубого топлива через Украину достиг рекордного за последние восемь лет объема в 93,5 миллиарда кубов.