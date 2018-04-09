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В Пентагоне не исключили возможности военных действий США в отношении Сирии
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В Пентагоне не исключили возможности военных действий США в отношении Сирии 

ТАСС 22 минуты назад
Глава Пентагона не исключил возможности военных действий США в отношении Сирии после сообщений о применении химоружия — Reuters.
ТАСС: последние новости
Правительство РФ обеспечит поддержку компаниям, подпавшим под санкции США Британский МИД призвал к срочному расследованию предполагаемой химатаки в Восточной Гуте Пентагон пояснил, что в отношении планов присутствия ВС США в Сирии ничего не изменилось
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