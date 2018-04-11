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Трамп заявил, что отношения России и США «хуже, чего когда-либо»
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Трамп заявил, что отношения России и США «хуже, чего когда-либо» 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ОТНОШЕНИЯ РФ И США СЕЙЧАС ХУЖЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО, ДАЖЕ ЧЕМ ВО ВРЕМЕНА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ — ТРАМП
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