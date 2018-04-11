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Риск прямого столкновения США и России в Сирии существует, сообщил источник
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Риск прямого столкновения США и России в Сирии существует, сообщил источник 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИСК ПРЯМОГО ВОЕННОГО СТОЛКНОВЕНИЯ РФ И США В СИРИИ СУЩЕСТВУЕТ, ОН ВЫШЕ, ЧЕМ ДО ИНЦИДЕНТА В СИРИЙСКОЙ ДУМЕ — ИСТОЧНИК В МИД РФ
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