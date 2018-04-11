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Небензя рассказал, о чем говорят угрозы США в отношении Сирии
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Небензя рассказал, о чем говорят угрозы США в отношении Сирии 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. УГРОЗЫ США В ОТНОШЕНИИ СИРИИ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО МИР МОЖЕТ СТОЯТЬ НА ПОРОГЕ ТЯЖЕЛЫХ И ПЕЧАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ — НЕБЕНЗЯ
РИА Новости: последние новости
СМИ сообщили, откуда летели атаковавшие сирийскую авиабазу ракеты Москва надеется, что США откажутся от военной авантюры, заявил Небензя Трамп снял ограничения на въезд в США гражданам Чада
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