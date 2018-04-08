США призвали РФ помочь предотвратить дальнейшие химатаки в Сирии

Правительство Сирии неоднократно опровергало обвинения в применении химоружия и возлагало ответственность на боевиков.

США призвали России оказать помощь в предотвращении возможных химических атак в Сирии, при этом вновь предъявив Москве обвинения в поддержке сирийских властей.

— Соединенные штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку (властей Сирии, — прим. «ВМ») и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак, — заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Однако США вновь предъявили обвинения властям Сирии и Москвы в неподтвержденных нападениях с использованием химоружия.

По словам Хезер Науэрт, американская сторона пристально наблюдает за ситуацией в сирийской Думе , где сообщили о большом количестве жертв химатаки.

— Эти сообщения, если они подтвердятся, вселяют ужас и требуют немедленного ответа со стороны международного сообщества. Режим Асада и поддерживающие его должны быть привлечены к ответственности, а любые дальнейшие нападения немедленно предотвратить, — сообщила она.

Хезер Науэрт добавила, что на российской стороне с ее «твердой поддержкой» режима лежит ответственность за эти нападения, передает РИА Новости