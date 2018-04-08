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США призвали РФ помочь предотвратить дальнейшие химатаки в Сирии
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США призвали РФ помочь предотвратить дальнейшие химатаки в Сирии 

Вечерняя Москва 8 апреля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Правительство Сирии неоднократно опровергало обвинения в применении химоружия и возлагало ответственность на боевиков.
США призвали России оказать помощь в предотвращении возможных химических атак в Сирии, при этом вновь предъявив Москве обвинения в поддержке сирийских властей.
— Соединенные штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку (властей Сирии, — прим. «ВМ») и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак, — заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Однако США вновь предъявили обвинения властям Сирии и Москвы в неподтвержденных нападениях с использованием химоружия.
По словам Хезер Науэрт, американская сторона пристально наблюдает за ситуацией в сирийской Думе, где сообщили о большом количестве жертв химатаки.
— Эти сообщения, если они подтвердятся, вселяют ужас и требуют немедленного ответа со стороны международного сообщества. Режим Асада и поддерживающие его должны быть привлечены к ответственности, а любые дальнейшие нападения немедленно предотвратить, — сообщила она.
Хезер Науэрт добавила, что на российской стороне с ее «твердой поддержкой» режима лежит ответственность за эти нападения, передает РИА Новости.
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