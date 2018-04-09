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Эксперт прокомментировал возможное введение США антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии
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Эксперт прокомментировал возможное введение США антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии 

RT на русском 2 часа назад
Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков в интервью RT прокомментировал сообщения СМИ о возможном введении новых антироссийских санкций со стороны США из-за ситуации в Сирии.
«Не существует критерия «за что вводить санкции». Критерий только один — не ослаблять механизм и постоянно наращивать усилия… Штаты используют все возможности для того, чтобы сделать из России страну изгоя. Не получится, но усилия будут предприниматься серьёзные. Предлог абсолютно не важен — будь это дело Скрипалей, химическое оружие или абсолютно правовой механизм возврата Крыма. Задача одна — делать так, чтобы Россия находилась под давлением. Поэтому изобретение новых и новых фактов — вопрос времени», — сказал он.
Судаков также обратил внимание на то, что нынешнее окружение президента США будет способствовать продвижению агрессивной политики по отношению к России.
«Сейчас очень многие исследователи, в том числе и в Штатах, советники нынешнего президента, такие, как (советник президента США по национальной безопасности. — RT) Джон Болтон, полагают, что если США не сделают всё, чтобы уничтожить Россию, второго шанса не будет. У Болтона в Белом Доме сейчас будет одна роль — находить максимально уязвимые точки России и наносить по ним удары. Этот человек — классический ястреб», — подытожил эксперт.
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Госдепу, сообщил, что администрация президента США на этой неделе планирует обсудить новые санкции в отношении России из-за ситуации в Сирии.
Ранее появились данные о якобы погибших и пострадавших вследствие проведения неподтверждённых химических атак в сирийском городе Дума.
Минобороны России опровергло сообщения о применении Сирией химоружия в регионе.
RT на русском: последние новости
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