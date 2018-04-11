Трамп предложил России прекратить гонку вооружений

«Наши отношения с Россией хуже, чем когда бы то ни было, включая холодную войну. Для этого нет никаких оснований. Россия нуждается в том, чтобы мы помогли ее экономике, что достаточно просто сделать. Нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Прекратим гонку вооружений?», — написал Трамп в Twitter.