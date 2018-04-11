Ещё
Трамп предложил России прекратить гонку вооружений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп предложил России прекратить гонку вооружений 

Rambler News Service 35 минут назад
Фото: dp.ru
Дональд Трамп заявил, что отношения между США и Россией в настоящее время ухудшились сильнее, чем во времена холодной войны.
«Наши отношения с Россией хуже, чем когда бы то ни было, включая холодную войну. Для этого нет никаких оснований. Россия нуждается в том, чтобы мы помогли ее экономике, что достаточно просто сделать. Нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Прекратим гонку вооружений?», — написал Трамп в Twitter.
Ранее сегодня Трамп [призвал] (https://rns.online/society/Tramp-prizval-Rossiyu-prigotovitsya-k-raketnomu-udaru-SSHa-po-Sirii-2018-04-11/) Россию приготовиться к ракетному удару США по Сирии.
Rambler News Service: последние новости
New York Times сообщила о планах Трампа нанести несколько ракетных ударов в Сирии Посол России в Ливане заявил о готовности Москвы ответить на агрессию США в Сирии Захарова ответила Трампу на угрозу удара по Сирии
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1195
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии416
Первые кадры с места крушения Ил-7675
Медведев анонсировал отставку правительства241
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров185
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
00:35
Найдены тела 257 жертв крушения в Алжире
Происшествия
07:10
Медведев призвал создать новую систему госконтроля
Политика
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
04:55
Более тысячи пар поженятся в мае
Новости Москвы Общество
01:11
В обменниках начала заканчиваться валюта
Личный счет
00:28
Собянин обратился с призывом к москвичам
Новости Москвы
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение