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Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
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Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЛАВРОВ О ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ УДАРОВ США ПО СИРИИ: У РФ ЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ДАМАСКОМ
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