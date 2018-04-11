Российский посол заявил о праве сбивать ракеты при ударе США по Сирии

Он добавил, что Москва может наносить удары по объектам, которые использовались для запуска ракет по целям в Сирии.

Кто предоставил главе российской дипмиссии в Ливане полномочия делать подобные заявления, не уточняется.

В Военной доктрине РФ отмечается, что «применение вооруженных сил, других войск и органов в мирное время осуществляется по решению президента Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством». «При этом применение Вооруженных Сил, других войск и органов осуществляется решительно, целенаправленно и комплексно на основе заблаговременного и постоянного анализа складывающейся военно-политической и военно-стратегической обстановки», — говорится в документе.