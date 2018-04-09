Лавров: США не собираются уходить из Сирии 

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что думают эксперты по поводу нахождения США в Сирии, передает ТАСС.
Как рассказал Лавров, специалисты считают, что США не собираются уходить из Сирии, а напротив, намерены остаться там надолго. Он отметил, что «по факту» коалиция ведет к тому, чтобы «закрепиться на очень долгие времена», а не уйти из Сирии.
Ранее генек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что силы коалиции, возглавляемой США, будут оставаться в Сирии «сколько потребуется».
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