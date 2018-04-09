Пушков: США пытаются впихнуть Россию и Китай в «американский костюм»

«У США проблемы далеко не только с Россией. В Пекине заявили: «Мировой порядок во главе с США — это костюм, из которого Китай уже вырос». Ответ США предсказуем: ещё больше давления, торговые и политические войны с целью запихнуть и Россию, и Китай в американский костюм», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, 1 марта президент США Дональд Трамп рассказал о новых ограничительных мерах в торговле, согласно которым пошлина на ввоз в Соединённые Штаты стали составит 25%, а алюминия — 10%. Трамп объяснил необходимость введения этой пошлины тем, что сталелитейная и алюминиевая промышленность в Америке мертва и поэтому с этим надо что-то делать.

В ответ Китай принял решение о введении со 2 апреля повышенных пошлин на 128 наименований американской продукции.

Позже стало известно, что в Белом доме обсуждают новые меры в «торговых разборках» с Китаем. Дональд Трамп распорядился подготовить новый список импортируемой продукции из КНР, в отношении которой будут введены дополнительные пошлины. Этот шаг США называет реакцией «на несправедливые ответные меры со стороны Китая».

6 апреля официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай хотел бы избежать торговой войны, но и не боится такого развития событий. При этом он отметил, что вся ответственность за ухудшение торговых отношений между странами лежит исключительно на администрации Трампа.

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