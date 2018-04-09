Ещё
Пушков: США пытаются впихнуть Россию и Китай в «американский костюм»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Курс доллара преодолел новый рубеж
Курс доллара преодолел новый рубеж

Пушков: США пытаются впихнуть Россию и Китай в «американский костюм» 

Свободная пресса 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что торговые войны против Китая и политическое давление, оказываемое на Россию, являются реакцией США на нежелание этих стран и дальше жить в мире, контролируемом Вашингтоном.
«У США проблемы далеко не только с Россией. В Пекине заявили: «Мировой порядок во главе с США — это костюм, из которого Китай уже вырос». Ответ США предсказуем: ещё больше давления, торговые и политические войны с целью запихнуть и Россию, и Китай в американский костюм», — написал сенатор на своей странице в Twitter.
Напомним, 1 марта президент США Дональд Трамп рассказал о новых ограничительных мерах в торговле, согласно которым пошлина на ввоз в Соединённые Штаты стали составит 25%, а алюминия — 10%. Трамп объяснил необходимость введения этой пошлины тем, что сталелитейная и алюминиевая промышленность в Америке мертва и поэтому с этим надо что-то делать.
В ответ Китай принял решение о введении со 2 апреля повышенных пошлин на 128 наименований американской продукции.
Позже стало известно, что в Белом доме обсуждают новые меры в «торговых разборках» с Китаем. Дональд Трамп распорядился подготовить новый список импортируемой продукции из КНР, в отношении которой будут введены дополнительные пошлины. Этот шаг США называет реакцией «на несправедливые ответные меры со стороны Китая».
6 апреля официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай хотел бы избежать торговой войны, но и не боится такого развития событий. При этом он отметил, что вся ответственность за ухудшение торговых отношений между странами лежит исключительно на администрации Трампа.
Новости экономики: Курс рубля резко упал на новостях из США
Свободная пресса: последние новости
СМИ: США хотят ввести санкции против российских олигархов Жена Ярошенко о решении США: наша страна расплачивается людьми Белый дом ждет от Китая отступления в «торговых разборках»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок635
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй61
Рубль рухнул377
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия236
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»240
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:39
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»
Общество
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
Рэпер Скруджи разбился на мотоцикле
Шоу-бизнес Происшествия
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
02:05
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение