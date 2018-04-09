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Пушков: США хотят запихнуть Россию и КНР в «американский костюм»
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Пушков: США хотят запихнуть Россию и КНР в «американский костюм» 

Парламентская газета 21 минуту назад
Фото: Парламентская газета
У США проблемы далеко не только с Россией, отметил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.
«У США проблемы далеко не только с Россией. В Пекине заявили: «Мировой порядок во главе с США — это костюм, из которого Китай уже вырос». Ответ США предсказуем: ещё больше давления, торговые и политические войны с целью запихнуть и Россию, и Китай в американский костюм», — написал парламентарий.
У США проблемы далеко не только с Россией. В Пекине заявили: «Мировой порядок во главе с США — это костюм, из которого Китай уже вырос». Ответ США предсказуем: ещё больше давления, торговые и политические войны с целью запихнуть и Россию, и Китай в американский костюм",
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 апреля 2018 г.
22 марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией КНР». На китайские товары были введены пошлины. В ответ Китай ввёл 25-процентные пошлины на продукцию США. В частности, речь идёт об автомобилях, продукции нефтехимии, бобах — в общей сложности пошлины введены на 106 наименований американской продукции.
3 апреля США обнародовали перечень из 1,3 тысячи китайских экспортных товаров общим объёмом в 50 миллиардов долларов, для которых планируется ввести дополнительные сборы. Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что идея президента США Дональда Трампа повысить ввозные пошлины на китайские товары является безосновательной и ошибочной.
В отношении России США накануне ввели новые санкции. Они коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В числе попавших под санкции бизнесменов — глава Газпрома Алексей Миллер, основатель «Базового элемента» Олег Дерипаска, председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг, акционер «Сибура» и совладелец банка «Россия» Кирилл Шамалов, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и другие.
Парламентская газета: последние новости
Кремль не будет комментировать слухи о санкциях против российских бизнесменов Россия, Иран и Турция убеждены, что конфликт в Сирии можно решить только политическим путём Чепа прокомментировал новые санкции США против России
 Ещё 2 источника 
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