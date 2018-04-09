Пушков: США хотят запихнуть Россию и КНР в «американский костюм»

«У США проблемы далеко не только с Россией. В Пекине заявили: «Мировой порядок во главе с США — это костюм, из которого Китай уже вырос». Ответ США предсказуем: ещё больше давления, торговые и политические войны с целью запихнуть и Россию, и Китай в американский костюм», — написал парламентарий.

У США проблемы далеко не только с Россией. В Пекине заявили: «Мировой порядок во главе с США — это костюм, из которого Китай уже вырос». Ответ США предсказуем: ещё больше давления, торговые и политические войны с целью запихнуть и Россию, и Китай в американский костюм",

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 апреля 2018 г.

22 марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией КНР». На китайские товары были введены пошлины. В ответ Китай ввёл 25-процентные пошлины на продукцию США. В частности, речь идёт об автомобилях, продукции нефтехимии, бобах — в общей сложности пошлины введены на 106 наименований американской продукции.

3 апреля США обнародовали перечень из 1,3 тысячи китайских экспортных товаров общим объёмом в 50 миллиардов долларов, для которых планируется ввести дополнительные сборы. Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что идея президента США Дональда Трампа повысить ввозные пошлины на китайские товары является безосновательной и ошибочной.