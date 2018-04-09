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Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
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Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии» 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЛАВРОВ О ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ УДАРОВ США ПО СИРИИ: У РФ ЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ДАМАСКОМ
РИА Новости: последние новости
СМИ сообщили, откуда летели атаковавшие сирийскую авиабазу ракеты МИД пообещал "жесткий ответ" на новые антироссийские санкции США не решатся на серьезную операцию в Сирии, считает Климов
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