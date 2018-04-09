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Правительство РФ обеспечит поддержку компаниям, подпавшим под санкции США
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Правительство РФ обеспечит поддержку компаниям, подпавшим под санкции США
ТАСС
48 минут назад
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ТАСС
, 9 апреля.
Правительство РФ
обеспечит поддержку компаниям, попавшим под санкции
США
— Дворкович.
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