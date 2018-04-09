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Франция отрицает свою причастность к удару по сирийской авиабазе
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Франция отрицает свою причастность к удару по сирийской авиабазе 

BFM.RU 37 минут назад
Во французской армии заявили в понедельник, что не наносили ракетный удар по сирийской авиабазе «Тийфор». По сообщению европейских СМИ, с соответствующим заявлением выступил генштаб ВС Франции.
Как передает «Интерфакс», ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что силы противовоздушной обороны Сирии сбили восемь ракет противника при ракетном обстреле авиабазы «Тийфор» (Т-4) правительственных ВВС в сирийской провинции Хомс.
Сообщалось также о погибших и раненых на базе, однако их число пока не называется.
Корреспондент сирийского информационного агентства SANA в сообщении о ракетной атаке указал, что «с большой долей вероятности, атака была предпринята США». Тем не менее, Пентагон заявил о непричастности США к нанесению ракетных ударов по базе сирийских ВВС.
«В настоящее время минобороны США не наносит каких-либо авиаударов по Сирии», — говорилось в заявлении ведомства. В нем указывалось, тем не менее, что Вашингтон «внимательно отслеживает ситуацию» и «поддерживает дипломатические усилия», направленные против тех, кто применяет химическое оружие в Сирии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Сирии, которые он считает ответственными за применение химического оружия, «заплатят высокую цену». Американские СМИ, ссылаясь на источники в официальных кругах, не исключают, что он имел в виду ракетные удары по сирийским военным объектам.
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