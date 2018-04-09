Франция отрицает свою причастность к удару по сирийской авиабазе

Во французской армии заявили в понедельник, что не наносили ракетный удар по сирийской авиабазе «Тийфор». По сообщению европейских СМИ, с соответствующим заявлением выступил генштаб ВС Франции

Как передает «Интерфакс», ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что силы противовоздушной обороны Сирии сбили восемь ракет противника при ракетном обстреле авиабазы «Тийфор» (Т-4) правительственных ВВС в сирийской провинции Хомс

Сообщалось также о погибших и раненых на базе, однако их число пока не называется.

Корреспондент сирийского информационного агентства SANA в сообщении о ракетной атаке указал, что «с большой долей вероятности, атака была предпринята США ». Тем не менее, Пентагон заявил о непричастности США к нанесению ракетных ударов по базе сирийских ВВС.

«В настоящее время минобороны США не наносит каких-либо авиаударов по Сирии», — говорилось в заявлении ведомства. В нем указывалось, тем не менее, что Вашингтон «внимательно отслеживает ситуацию» и «поддерживает дипломатические усилия», направленные против тех, кто применяет химическое оружие в Сирии.