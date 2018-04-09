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Франция не наносила авиаудар по сирийской военной базе, сообщили СМИ
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Франция не наносила авиаудар по сирийской военной базе, сообщили СМИ
РИА Новости
48 минут назад
Комментарии
РИА Новости
.
Франция
не наносила авиаудар по сирийской военной базе —
Франс Пресс
со ссылкой на представителя
генштаба
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