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Франция не наносила авиаудар по сирийской военной базе, сообщили СМИ
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Франция не наносила авиаудар по сирийской военной базе, сообщили СМИ 

РИА Новости 48 минут назад
РИА Новости. Франция не наносила авиаудар по сирийской военной базе — Франс Пресс со ссылкой на представителя генштаба
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СМИ сообщили, откуда летели атаковавшие сирийскую авиабазу ракеты Источник сообщил о ракетном обстреле центра Дамаска Трамп проведет совещание с военными
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