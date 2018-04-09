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США отрицают нанесение удара по Сирии
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США отрицают нанесение удара по Сирии 

BFM.RU 18 минут назад
США заявляют, что не наносили удар по Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс и официальные лица в США.
Представитель Пентагона заявил, что ведомство в курсе сообщений об ударах по Сирии, но ничего подтвердить не может.
Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Телеканал «Аль-Маядин», в свою очередь, сообщил, что ракеты, атаковавшие авиабазу «Тийфор» (Т-4) в сирийской провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со стороны Средиземного моря.
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