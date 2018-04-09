В США экс-порноактриса направила в суд новое прошение о вызове Трампа для дачи показаний

Документ был подготовлен Авенатти и направлен в федеральный суд в штате Калифорния. В нем рассматривается дело о признании недействительным соглашения, обязывающего экс-порноактрису хранить в тайне информацию об интимных отношениях с Трампом. Американский лидер отрицает, что имел связь с Клиффорд.

Ранее Авенатти уже подавал аналогичное прошение. Он настаивал на том, чтобы суд выделил два часа на допрос в качестве свидетелей Трампа и его адвоката Майкла Коэна . Авенатти указывал на необходимость выяснить, знал ли Трамп о том, что Коэн заплатил Клиффорд $130 тыс. в 2016 году в обмен на обещание не разглашать информацию об интимных отношениях.

Судья Джеймс Отеро в конце марта отклонил ходатайство Авенатти, назвав его преждевременным. Отеро заявил тогда, что не может принять прошение к рассмотрению до тех пор, пока суд не получит документы, которые собирались подать адвокаты Трампа. Речь идет о ходатайстве с просьбой передать данное дело на рассмотрение арбитражного суда.

В новом прошении Авенатти подчеркивает, что теперь указанные документы уже поданы в суд и потому он может вновь вернуться к вопросу о вызове Трампа.