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В США экс-порноактриса направила в суд новое прошение о вызове Трампа для дачи показаний
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В США экс-порноактриса направила в суд новое прошение о вызове Трампа для дачи показаний 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Бывшая порноактриса Стефани Клиффорд, утверждающая, что она в 2006 году вступала в связь с президентом США Дональдом Трампом, подала в суд новое ходатайство о вызове американского лидера для дачи свидетельских показаний. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter ее адвокат Майкл Авенатти.
Документ был подготовлен Авенатти и направлен в федеральный суд в штате Калифорния. В нем рассматривается дело о признании недействительным соглашения, обязывающего экс-порноактрису хранить в тайне информацию об интимных отношениях с Трампом. Американский лидер отрицает, что имел связь с Клиффорд.
Ранее Авенатти уже подавал аналогичное прошение. Он настаивал на том, чтобы суд выделил два часа на допрос в качестве свидетелей Трампа и его адвоката Майкла Коэна. Авенатти указывал на необходимость выяснить, знал ли Трамп о том, что Коэн заплатил Клиффорд $130 тыс. в 2016 году в обмен на обещание не разглашать информацию об интимных отношениях.
Судья Джеймс Отеро в конце марта отклонил ходатайство Авенатти, назвав его преждевременным. Отеро заявил тогда, что не может принять прошение к рассмотрению до тех пор, пока суд не получит документы, которые собирались подать адвокаты Трампа. Речь идет о ходатайстве с просьбой передать данное дело на рассмотрение арбитражного суда.
В новом прошении Авенатти подчеркивает, что теперь указанные документы уже поданы в суд и потому он может вновь вернуться к вопросу о вызове Трампа.
Скандал вокруг якобы имевшей место внебрачной связи между Трампом и бывшей порноактрисой разгорелся после соответствующей публикации в январе газете The Wall Street Journal. Издание также рассказало, что Коэн за месяц до президентских выборов в ноябре 2016 года заплатил Клиффорд $130 тыс. для того, чтобы она хранила эту информацию в секрете. В начале марта Клиффорд подала иск с требованием признать это соглашение недействительным.
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