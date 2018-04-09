Трамп проведет совещание с военными

Белый дом сообщил, что у Трампа в расписании на понедельник стоит заседание кабинета министров. В американской системе власти президент является также главой кабинета. Заседание состоится в 11.30 по местному времени (18.30 мск).

Также на 18 часов понедельника (1 мск вторника) запланирован брифинг для Трампа, который проведут руководители вооруженных сил. Затем последует ужин с военным руководством.