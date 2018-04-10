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Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии
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Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ТРАМП ОТМЕНИЛ ВИЗИТ В ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ, ОСТАНЕТСЯ В США ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ «РУКОВОДИТЬ ОТВЕТОМ ВАШИНГТОНА» НА СИТУАЦИЮ В СИРИИ — БЕЛЫЙ ДОМ
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СМИ сообщили, откуда летели атаковавшие сирийскую авиабазу ракеты Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за американских пошлин В Иране назвали заявление США по химатакам в Сирии заговором против Асада
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