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Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии
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Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
. ТРАМП ОТМЕНИЛ ВИЗИТ В ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ, ОСТАНЕТСЯ В
США
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