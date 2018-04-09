США заявили о непричастности к ракетному удару по авиабазе в Сирии 

Пентагон в настоящий момент не осуществляет авиаударов по Сирии. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает «РИА Новости».
«В данный момент министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще», — говорится в заявлении Пентагона.
Источник агентства, близкий к администрации США, также сообщил, что США не проводят военных операций против Сирии.
Ранее сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что сирийские ПВО отразили удар по авиабазе «Тийфор» (Т-4) на востоке провинции Хомс, сбив 8 ракет. При этом, по словам источника агентства, в результате удара есть погибшие и раненые.