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США не подтверждают сообщения об американском ударе по Сирии
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США не подтверждают сообщения об американском ударе по Сирии 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Пентагон и Белый дом хранят молчание об авиаударе по сирийской авиабазе.
Представители Пентагона и госдепа никак не комментируют появившиеся в СМИ сообщения об американском ударе по Сирии.
«Мы в курсе сообщений, но ничего не можем подтвердить», — передают слова представителя Пентагона РИА Новости.
В свою очередь, в госдепартаменте США также отказываются от любых комментариев и рекомендуют задавать вопросы Пентагону.
Ранее стало известно, что системы сирийской ПВО отразили ракетную атаку, нацеленную на авиабазу Т-4 в провинции Хомс. Ракеты упали в окрестностях аэродрома.
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