США не подтверждают сообщения об американском ударе по Сирии

Пентагон и Белый дом хранят молчание об авиаударе по сирийской авиабазе. Представители Пентагона и госдепа никак не комментируют появившиеся в СМИ сообщения об американском ударе по Сирии «Мы в курсе сообщений, но ничего не можем подтвердить», — передают слова представителя Пентагона РИА Новости В свою очередь, в госдепартаменте США также отказываются от любых комментариев и рекомендуют задавать вопросы Пентагону. Ранее стало известно, что системы сирийской ПВО отразили ракетную атаку, нацеленную на авиабазу Т-4 в провинции Хомс . Ракеты упали в окрестностях аэродрома.