США могут нанести ракетный удар по Сирии из-за химатаки

На вопрос о том, могут ли США нанести ракетный удар по Сирии, Боссерт ответил: «Я бы не стал ничего исключать».

Боссерт добавил, что Белый дом сейчас изучает информацию об этой атаке, и отметил, что Трамп обсудил ситуацию с сотрудниками администрации, отвечающими за вопросы в сфере национальной безопасности США.