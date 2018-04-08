США могут нанести ракетный удар по Сирии из-за химатаки 

Помощник президента США по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт не исключает, что Вашингтон может нанести ракетный удар по Сирии в связи с утверждениями о химатаке в сирийском городе Дума. Об этом он заявил телеканалу АВС.
На вопрос о том, могут ли США нанести ракетный удар по Сирии, Боссерт ответил: «Я бы не стал ничего исключать».
Боссерт добавил, что Белый дом сейчас изучает информацию об этой атаке, и отметил, что Трамп обсудил ситуацию с сотрудниками администрации, отвечающими за вопросы в сфере национальной безопасности США.