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США могут направить в Средиземное море второй эсминец с крылатыми ракетами
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США могут направить в Средиземное море второй эсминец с крылатыми ракетами 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Эсминец ВМС США USS Porter, вооруженный крылатыми ракетами, может оказаться в Средиземном море для участия в потенциальной атаке по объектам сирийского правительства в течение нескольких дней, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военные источники.
Издание отмечает, что у США уже есть один эсминец, USS Donald Cook, на востоке Средиземного море. Он также вооружен крылатыми ракетами.
При этом USS Porter уже принимал участие в нападении на сирийскую авиабазу в прошлом году, которая была реализована по приказу президента США Дональда Трампа после обвинений в том, что сирийская армия якобы применила химическое оружие.
Новая волна напряженности связана с очередными обвинениями в адрес Дамаска касательно применения химического оружия, на этот рас в сирийской Думе, расположенной в военной гуте. При этом в России и Сирии данные сообщения опровергли, назвав их не основанной на реальных доказательствах провокацией.
Тем не менее, WSJ подчеркивает, что на этот раз удар американских военных по Сирии может оказаться более масштабным, и может затронуть командные пункты сирийской правительственной армии и другие объекты. Однако реализация такого плана связана с повышенными рисками, так как в результате ударов могут пострадать российские и иранские военные, которые помогают официальному Дамаску в борьбе против террористов на территории Сирии.
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