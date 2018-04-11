Ещё
США, Великобритания и Франция пока не решаются бомбить Сирию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США подняли в воздух самолет "судного дня"
США подняли в воздух самолет "судного дня"

США, Великобритания и Франция пока не решаются бомбить Сирию 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
США, Великобритании и Франции не смогли принять совместное решение по применению военной силы против Сирии, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в американском руководстве. Перевод статьи приводит ТАСС. По данным агентства, президент США Дональд Трамп провел консультации с представителями Великобритании и Франции о возможном совместном ответе на предполагаемую химическую атаку в Сирии. Они обсудили возможность нанесения военного удара уже в конце этой недели. Однако, по данным источников, ни один из лидеров трех государств не принял окончательного решения.
Страны якобы рассмотрели вариант, при котором военную кампанию возглавит Франция, а не США. Предполагается, что военная операция должна подчеркнуть международное единство в вопросах запрещения применения химоружия и противостоять «политической и военной поддержке», оказываемой Сирии со стороны России и Ирана.
Совет Безопасности (СБ) ООН во вторник, 10 апреля последовательно проводил голосование по трем проектам резолюций, предусматривающих проведение расследования предполагаемого применения химического оружия в Сирии, и ни одна из них не получила одобрения. Как отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, США, заняв неконструктивную позицию, «хотят оправдать применение силы в Сирии».
С утверждением, что 7 апреля в сирийском городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе скандальные «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.
BFM.RU: последние новости
Трамп решает, бить ли по Сирии. Комментарий Георгия Бовта Трамп о готовящемся ракетном ударе по Сирии: «Готовься, Россия, они прилетят» Обзор инопрессы. Израиль не предупредил Россию о ракетном ударе в Сирии
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России776
США подняли в воздух самолет «судного дня»236
Рынок отреагировал на заявление Трампа145
Захарова сделала Трампу ответное предложение99
Турчинов назвал историческую ошибку Украины71
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев рассказал о пенсии своей бабушки
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение