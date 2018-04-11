США, Великобритания и Франция пока не решаются бомбить Сирию 

США, Великобритании и Франции не смогли принять совместное решение по применению военной силы против Сирии, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в американском руководстве. Перевод статьи приводит ТАСС. По данным агентства, президент США Дональд Трамп провел консультации с представителями Великобритании и Франции о возможном совместном ответе на предполагаемую химическую атаку в Сирии. Они обсудили возможность нанесения военного удара уже в конце этой недели. Однако, по данным источников, ни один из лидеров трех государств не принял окончательного решения.
Страны якобы рассмотрели вариант, при котором военную кампанию возглавит Франция, а не США. Предполагается, что военная операция должна подчеркнуть международное единство в вопросах запрещения применения химоружия и противостоять «политической и военной поддержке», оказываемой Сирии со стороны России и Ирана.
Совет Безопасности (СБ) ООН во вторник, 10 апреля последовательно проводил голосование по трем проектам резолюций, предусматривающих проведение расследования предполагаемого применения химического оружия в Сирии, и ни одна из них не получила одобрения. Как отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, США, заняв неконструктивную позицию, «хотят оправдать применение силы в Сирии».
С утверждением, что 7 апреля в сирийском городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе скандальные «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.