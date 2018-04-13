РФ заявила о готовности обеспечить безопасность экспертов ОЗХО в Сирии 

Вместе с тем в российском посольстве в Великобритании отметили, что проходящих лечение от химического отравления в больницах Сирии не обнаружено. Возможные авиаудары по Сирии в дипмиссии называют нарушением международного права и расценивают как попытку сокрытия улик.
Ряд стран обвинили режим Башара Асада в химической атаке в сирийской Думе. Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении нанести удары по войскам президента арабской республики. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, которая якобы была сброшена сирийскими военными на Думу. В российском Минобороны считают этот инцидент провокацией для оправдания удара по Сирии.