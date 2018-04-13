Ещё
РФ заявила о готовности обеспечить безопасность экспертов ОЗХО в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ заявила о готовности обеспечить безопасность экспертов ОЗХО в Сирии 

Говорит Москва 29 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Вместе с тем в российском посольстве в Великобритании отметили, что проходящих лечение от химического отравления в больницах Сирии не обнаружено. Возможные авиаудары по Сирии в дипмиссии называют нарушением международного права и расценивают как попытку сокрытия улик.
Ряд стран обвинили режим Башара Асада в химической атаке в сирийской Думе. Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении нанести удары по войскам президента арабской республики. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, которая якобы была сброшена сирийскими военными на Думу. В российском Минобороны считают этот инцидент провокацией для оправдания удара по Сирии.
Говорит Москва: последние новости
Дипломат заявил о готовности РФ атаковать источники огня при ударе США по Сирии Москва подтверждает нанесение Израилем авиаудара по сирийскому аэродрому Канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски811
Умер юморист Андрей Жмакин43
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова166
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ56
Рыбке настал конец156
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
10:03
Поплавская обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
05:15
РФ представила доклад по делу Скрипалей
Политика
01:21
«РФ не станет проглатывать политику Вашингтона»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение