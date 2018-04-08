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В Иране назвали заявление США по химатакам в Сирии заговором против Асада
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В Иране назвали заявление США по химатакам в Сирии заговором против Асада 

РИА Новости 22 минуты назад
Иран считает заявления США и западных стран о предполагаемой химатаке в Сирии заговором в отношении Асада и предлогом для действий против Дамаска
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