Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае удара по Сирии

«Через соответствующие каналы мы уже передали США, что военная сила под лживым предлогом против Сирии, где по просьбе законного правительства страны развернуты российские войска, может привести к серьезным последствиям», — подчеркнул он.

Дипломат сказал участникам заседания, что химатаки в сирийской Думе , о которой писали в СМИ, не было.