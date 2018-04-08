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Глава американского Минфина не ожидает торговой войны с Китаем
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Глава американского Минфина не ожидает торговой войны с Китаем 

ТВ Центр 35 минут назад
Фото: ТВ Центр
США не ожидают торговой войны с Китаем. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Стивена Мнучина в эфире телеканала CBS.
"Наши ожидания заключается в том, что мы не думаем о возможности торговой войны. Наша цель — продолжение переговоров с Китаем. Я не ожидаю, что может начаться торговая война. Она возможна, но я ее не ожидаю", — заявил министр.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести торговые пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью 100 миллиардов долларов. Причиной такого заявления стал «несправедливый ответ Китая» на введенные ранее пошлины.
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