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В МИД объяснили цель обвинений США в химатаке в Сирии
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В МИД объяснили цель обвинений США в химатаке в Сирии 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
ЦЕЛЬ ВБРОСОВ О ПРИМЕНЕНИИ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ВОЙСКАМИ СИРИИ ВЫГОРОДИТЬ ТЕРРОРИСТОВ И ОПРАВДАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СИЛОВЫЕ УДАРЫ ИЗВНЕ — МИД РФ
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