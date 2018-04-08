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США не решатся на серьезную операцию в Сирии, считает Климов
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США не решатся на серьезную операцию в Сирии, считает Климов 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
РФ НЕ ПРИДЕТСЯ УСИЛИВАТЬ ВОИНСКИЙ КОНТИНГЕНТ В СИРИИ, США ВРЯД ЛИ РЕШАТСЯ НА СЕРЬЕЗНУЮ ОПЕРАЦИЮ В САР — ГЛАВА КОМИССИИ СФ КЛИМОВ
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